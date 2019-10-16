Грузинские женские имена отличаются разнообразностью. Одни из них мелодичные и горделивые, как горная река, другие — резкие, как первый весенний гром. Все они имеют очень сильную энергетику и…
Имя человека может оказывать значительное влияние на его характер и судьбу. Какие же сюрпризы готовит своему владельцу имя Карим? Рассмотрим его происхождение и эзотерическую тайну.
Асия — невероятно красивое имя. Какие черты характера оно прививает девушке, которая его носит? Как скажется на её судьбе? Начнём разбор с происхождения этого имени.
Мусульманские имена на редкость красивы. Причём прекрасно у них не только звучание, но и переводы — нередко можно встретить имена, которые означают «свет», «жасмин», «подобная Луне». А что…
Женское имя Тамила считается одним из редчайших в России. Оно никогда не пользовалось большой популярностью, пик его применения пришёлся на 80-е годы ХХ столетия. На сегодняшний день данная…
Имя Нора встречается на просторах России нечасто. И от этого ещё интереснее становится вопрос — что оно означает? Какие черты характера прививает ребёнку? Начнём с исторической справки.
Женское имя Хлоя считается редким в России, однако в странах Западной Европы оно достаточно популярно. Обладательница этого имени привлекательна внешне, коммуникабельна и отзывчива, благодаря чему имеет много друзей…
Женское имя Ефросинья имело большую популярность в Советском Союзе, сегодня же оно совсем не пользуется спросом. Данная именоформа всегда считалась исконно русской, однако на самом деле это совсем…
Мужское имя Мурат обладает большой историей. Оно особенно популярно в мусульманских странах. Это имя носило несколько великих правителей Османской империи. Также оно стало прообразом таких современных фамилий, как…
Женское имя Линда довольно редко встречается в России. Наибольшую популярность оно завоевало в таких странах, как Германия, Швеция и Норвегия. Родителям, решившим назвать так свою дочь, следует знать,…